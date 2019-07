SAN FELICE A CANCELLO. Blitz incendiario alla compagna di Massaro: le telecamere colgono movimenti sospetti

San Felice a Cancello/San Marco Trotti – Qualche settimana fa, precisamente il 3 luglio, nel cuore della notte, a San Marco Trotti, l’autovettura della compagna del pregiudicato classe 1986, Francesco Massaro, per gli amici Franchino, è stata incendiata da ignoti.

Dal giorno del raid, le forze dell’ordine locali hanno intensificato i controlli in zona.

Sabato scorso, i Carabinieri di Cancello Scalo hanno effettuato vari blitz che hanno coinvolto diversi soggetti ed un’attività commerciale.

La compagnia dei Carabinieri di Maddaloni, per fare chiarezza e ricostruire ciò che è accaduto la notte del 3 luglio, ha ispezionato le registrazioni delle telecamere circostanti la zona dell’incendio doloso.

Dalle immagini si può osservare chiaramente una serie di movimenti sospetti di una Fiat Multipla, che transita tra le 4:15 e le 4:20 proprio in quella zona, esattamente nell’arco temporale in cui si verifica l’incendio.

L’autovettura viene parcheggiata in un vico poco distante dall’abitazione della famiglia Massaro e dopo una manciata di minuti inverte la direzione e riprende la marcia, allontanandosi dalla zona.

Sotto l’attenzione degli agenti è ricaduto anche un uomo in bicicletta, osservato sempre dalle immagini telecamere, che durante i minuti del raid si aggira in zona. Ricordiamo che il tutto si svolge alle 4 di notte, un orario senz’altro insolito per inforcare il biciclo e percorrere le vie del paese, a meno che non si abbia un valido motivo per farlo.

Non si ha la certezza assoluta, ma è probabile che sia l’autista della misteriosa Fiat Multipla, sia il ciclista, siano collegati all’incendio dell’autovettura di proprietà della compagna di Franchino.

Le indagini, ovviamente, sono ancora in corso.