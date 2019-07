SAN FELICE A CANCELLO – E’ stata incendiata la fiat Punto nera della convivente di Francesco Massaro, 33 anni, pregiudicato. La macchina si trovava parcheggiata in via San Marco. Sul posto i carabinieri che hanno ascoltato la donna. La vettura non ha riportato danni ingenti. Al momento non si esclude alcuna ipotesi investigativa.

Francesco Massaro è il figlio del defunto Bartolomeo Massaro detto “Martumme”. E’ anche cugino del boss pentito Francesco Massaro 75.