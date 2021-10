SAN FELICE A CANCELLO La politica viaggia in monopattino: duro botta e risposta tra il sindaco Ferrara e l’esponente della Lega Antonella Lettieri

Il primo cittadino dichiara di aver presentato una querela per diffamazione. La Lettieri: “Non volevo assolutamente offenderlo, l’ho sempre considerato una persona perbene, ma la città soffre di problemi molto seri che vanno affrontati. La mia è un’azione di stimolo”

SAN FELICE A CANCELLO (fabio gagliardi) Ieri pomeriggio il sindaco Giovanni Ferrara ha denunciato la psicoterapeuta Antonella Lettieri (esponente della Lega) accusandola di diffamazione su alcune dichiarazioni pubbliche effettuate dalla stessa Lettieri. La questione sarebbe la seguente. La Lettieri sostiene che il sindaco Ferrara utilizzerebbe alcuni monopattini in dotazione al Comune, donati con regolare atto al Comune, a scopi personali. In poche parole, la Lettieri, facciamo una battuta giusto per sdrammatizzare, ha introdotto per la prima volta il reato di peculato in monopattino. In realtà la tesi del sindaco è un’altra: in queste ore ha mostrato un titolo di acquisto, uno scontrino, che attesterebbe il fatto che il monopattino da lui utilizzato è una sua proprietà privata, frutto di un acquisto finanziato con i soldi del suo portafogli.

“Non ho mai denunciato un cittadino San Feliciano – spiega il sindaco Ferrara a Casertace – ma in questa occasione mi sono sentito costretto, oltre che per difendere me e la mia famiglia, anche per tutelare l’operato di questa amministrazione da parte di chi ha come movente di strumentalizzare le cose a scopo politico”.

Naturalmente, come dovere di ogni giornalista, abbiamo ascoltato anche l’altra campana: Antonella Lettieri, ripetiamo non fa parte del consiglio comunale ma evidentemente aspira, con tutta legittimità a farne parte in futuro, partendo da posizioni alternative a quelle dell’attuale sindaco e della sua maggioranza. In poche parole è un avversario politico, anche se lei dice di non parteggiare per gli avversari del primo cittadino. “Nuovamente mi ritrovo costretta a difendermi da accuse che non merito, non ho fatto in tempo ad archiviare la nota in cui mi si accusava ingiustamente di volere un assessorato che ecco puntuale un’ altra accusa. Non merito tali invettive perche’ il mio amore per il territorio è la sola cosa che anima il mio attivismo . Auspico solamente una buona amministrazione per la mia comunità. Il Primo cittadino sa perfettamente che non è mia abitudine infangare le persone e che più di una volta ho espresso il mio parere in merito alla sua persona definendola perbene. Si smetta con queste provocazioni mediatiche e si spostino le attenzioni sulle questioni serie. Preso atto che il sindaco Giovanni Ferrara ha acquistato un monopattino invito l’ amministrazione ad attivarsi per la costruzione di piste ciclabili così che anche altre persone abbiano lo stimolo ad acquistare questi ben amati monopattini . Le mie critiche non sono ispirate da un intento provocatorio, ma sono funzionali allo stimolo di un concreto e fattivo interesse per i cittadini. Ho sempre manifestato la mia disponibilità a promuovere iniziative tese al miglioramento delle condizioni di vita dei sanfeliciani e voglio proseguire in questo intento, ma a condizione che lo stesso sia totalmente libero da condizionamenti esterni. Detto ciò spero di aver eclissato ,almeno per il momento, l’ ennesima puntata – conclude la Lettieri – della telenovela “FERRARALETTIERI C’ERAVAMO TANTO AMATI”. Appurato che sia io che il sindaco siamo brave persone ed entrambi nutriamo stima reciproca diamo spazio alle reali tematiche da risolvere ed eclissismo questo ennesimo siparietto comico. Le persone hanno bisogno di fatti e di zero polemiche sterili”.