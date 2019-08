Santa Maria a Vico – Ladri in azione la scorsa notte presso la piscina Happy Days, in via Libertà.

A constatare il fatto sono stati, alle prime luci dell’alba, gli operatori ecologici che hanno notato il cancello della struttura con evidenti segni di effrazione divelto e la saracinesca del bar al suo interno, divelta.

I malviventi, sono però riusciti a portare via soltanto pochi spiccioli dai registratori di cassa.

I proprietari della piscina non hanno sporto denuncia.