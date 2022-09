SANTA MARIA C.V. Rissa e violenza durante la festa dell’Assunta: identificati e denunciati 5 giovani partecipanti

Sono tutti residenti tra Santa Maria Capua Vetere e Curti: si inseguirono con le auto in piazza S. Pietro e poi se le diedero di santa ragione con mazze da baseball e bastoni.

SANTA MARIA CAPUA VETERE Sono stati identificati e denunciati i componenti delle gang che, nel giorno di Ferragosto, provocarono una rissa in piazza San Pietro. Si tratta di P.W di 40 anni, P. J. di 39 anni, T.V. di 31 anni, P.S di 40 anni, P.G di 35 anni. I cinque sono tutti residenti tra Santa Maria Capua Vetere e Curti ed hanno tutti precedenti per reati contro il patrimonio e per spaccio o detenzione di stupefacenti.

La rissa scoppiĆ² nel pomeriggio del 15 agosto per futili motivi. I cinque, a bordo di due auto si rincorsero in piazza per poi picchiarsi con mazze da baseball e bastoni.