Scandalo corruzione al comune. Arrestato il sindaco, un dirigente e due imprenditori

VILLA LITERNO – I carabinieri del comando provinciale di Caserta hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare siglata dal gip del tribunale di Napoli nei confronti del sindaco di Villa Literno Nicola Tamburrino, di due imprenditori edili di Villa Literno (padre e figlio) e del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Frignano (ex responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Villa Literno) per corruzione e falso ideologico in atti pubblici.

I fatti risalgono al periodo pre e post elettorale del rinnovo del mandato a sindaco e riguardano il rilascio del permesso di costruire richiesto dagli imprenditori per la realizzazione di un centro recettivo-turistico in via delle Dune a Villa Literno.