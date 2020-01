SCANDALO PINETA GRANDE. TUTTI I 39 NOMI degli INDAGATI. Ci sono “eccellentissimi” della sanità campana, l’ex sindaco Dimitri Russo, consiglieri, assessori comunali

CASTEL VOLTURNO – Risultano indagati anche un funzionario della Regione Campania, l’ex direttore generale dell’Asl di Caserta Mario De Biasio, nonche’ l’ex sindaco di Castel Volturno Dimitri Russo con tutti i suoi ex assessori e consiglieri comunali, e il presidente di Aiop Campania Sergio Crispino, nell’indagine della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere che ha portato all’arresto dell’imprenditore della sanita’ Vincenzo Schiavone, titolare della clinica Pineta Grande di Castel Volturno, finito ai domiciliari; altre due misure sono state notificate al collaboratore di Schiavone, Domenico Romano, e al funzionario della Sovrintendenza Paesaggiastica Giuseppe Schiavone (omonimo dell’imprenditore). Nell’indagine risultano indagate altre 39 persone, cui i carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta hanno notificato l’informazione di garanzia emessa dalla Procura. Nel mirino degli inquirenti – sostituti Vincenzo Quaranta e Giacomo Urbano – oltre ai permessi a costruire dati alla clinica dal Comune di Castel Volturno, e’ finita anche una circolare emanata dalla Direzione Generale della Regione per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale, retta dal dirigente Antonio Postiglione (indagato); un atto che avrebbe consentito a Schiavone di “porre una pezza” alla questione dei posti letto ospedalieri, su cui, secondo la Procura, Schiavone avrebbe prodotto atti non corrispondenti al vero, non presentando alcun piano preventivo, sebbene fosse richiesto dalla legge regionale. Con l’ampliamento della clinica, i posti letto sarebbero dovuti passare secondo gli inquirenti da 150 a 574, ma violando le norme regionali. La direzione della clinica si e’ sempre difesa dicendo che i posti letto erano stati recuperati dalla chiusura delle altre strutture della stessa proprieta’, in particolare “80 posti letto della Casa di Cura Padre Pio di Mondragone, 54 posti letto della Casa di Cura Villa Bianca di Napoli, 49 posti letto della casa di cura Villa Ester di Avellino”; e che la concentrazione dei posti letto in un’unica struttura derivava dall’obbligo di dare seguito al Decreto “Balduzzi”.

GLI INDAGATI A PIEDE LIBERO: Alfonso Savio, 34 anni di Napoli; Arturo Romano, 67 anni di Napoli; Antonio Postiglione, 63 anni di Ischia; Lucio Podda, 64 anni di Nola; Sergio Crispino, 59 anni di Napoli; Augusto Chiosi, 67 anni di Napoli; Pasquale De Feo, 69 anni di Napoli; l’ex dg dell’Asl di Caserta Mario De Biasio, di 66 anni; Consalvo Sperandeo, 68 anni di Lauro (Avellino); Michele Lamberti, 64 anni di Casagiove; l’ex parlamentare ed ex sindaco di Recale Americo Porfidia, di 62 anni; l’ex sindaco di Castel Volturno Dimitri Russo; l’ex vice sindaco di Castel Volturno Francesco Traettino; l’ex assessore di Castel Volturno (oggi consigliera) Anastasia Petrella; l’ex assessore di Castel Volturno (oggi consigliere) Giuseppe Euplio Scialla; l’ex assessore Carlo Nugnes; la consigliera comunale Rosa Raimondo; l’ex consigliera comunale Giuseppina Taurino; l’ex consigliere comunale Alfonso Caprio; l’ex consigliere comunale Gaetano Gervasio; l’ex presidente del Consiglio Comunale (oggi consigliere) Nicola Oliva; l’ex consigliera Stefania Sangermano; l’ex consigliera comunale Giuditta Diana; l’ex consigliere comunale Cesare Diana; il consigliere comunale Giulio Natale; il consigliere comunale Rocco Ambrosone; l’ex consigliere comunale Emilio Alfano; Flavio Mongiurilli, 42 anni di Napoli; Giovanni Noviello, di 71 anni; Francesco Romano, 37 anni di Caserta; Maria Romano, 34 anni di Caserta; l’ex soprintendente ai beni architettonici e culturali per le province di Caserta e Benevento Salvatore Buonomo; Franco Zumbolo, 62 anni di Castel Volturno; Bonaventura Pianese, 51 anni di Napoli; Francesco Morrone, 63 anni di Castel Volturno; Giuseppe Russo, 64 anni di Castel Volturno; Luigi Cassandra, 64 anni di Castel Volturno; Rachele Buffardi, 58 anni di Capua.