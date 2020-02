Scappa dai domiciliari, sputa e tira schiaffi contro i carabinieri: condannato

ROCCAMONFINA – Dovrò passare 10 mesi agli arresti domiciliari P.B., 63 anni. L’uomo nel 2009 si era reso responsabile del reato proprio di evasione dalla custodia cautelare in casa, e resistenza pubblico ufficiale. È stata spiccata per lui un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Venne sorpreso dai carabinieri di Marzano Appio in piazza a Roccamonfina benché sottoposto al regime degli arresti domiciliari per un precedente reato contro il patrimonio. Avvistato dai militari cercò di sfuggire aggredendoli con schiaffi e spintoni e sputando loro addosso. Tratto in arresto nel 2009 solo nell’odierna mattinata è giunta la condanna definitiva a 10 mesi di reclusione domiciliare.