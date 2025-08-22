LA FOTO. Scarichi illegali: sequestrato autolavaggio su Viale Carlo III, imprenditore denunciato

Denunciato l’amministratore della società

SAN NICOLA LA STRADA – I controlli serrati eseguiti dai Carabinieri negli ultimi giorni hanno portato al sequestro, su Viale Carlo III di Borbone, nel tratto ricadente nel comune di San Nicola La Strada, di un Autolavaggio risultato non in regola con le vigenti disposizioni normative in materia.



L’accesso ispettivo, effettuato poco dopo l’orario di apertura dai carabinieri della Stazione di San Nicola La Strada e quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta, ha consentito di accertare importanti violazioni come lo sversamento di acque reflue industriali senza autorizzazione e l’omessa e infedele registrazione sul libro unico del lavoro. I militari hanno inoltre rilevato che uno dei dipendenti a lavoro risultava assunto per una società collegata.



Nella circostanza, oltre all’immediato sequestro penale dell’attività di Autolavaggio, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà l’amministratore unico della società ed elevato sanzioni amministrative pecuniarie per 1500,00 euro.