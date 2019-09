SAN CIPRIANO D’AVERSA – Si è svegliata nella tristezza assoluta la città di San Cipriano d’Aversa, dopo che la notizia della morte di Antonio Martino, 41enne imprenditore, si è diffusa. Erano poco dopo le 8 quando i familiari hanno provato a svegliarlo ma l’uomo era già spirato.

Sono arrivati all’abitazione dell’uomo, in via Padre Luigi Caterino, anche i soccorsi del 118 che niente però hanno potuto fare per salvarlo. I funerali saranno celebrati domani mattina