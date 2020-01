PASTORANO – Brutto incidente nel pomeriggio di ieri in località Stradella a Pastorano, nei pressi della rotonda che conduce al casello autostradale dell’A1. Nell’impatto sono rimaste coinvolte tre auto. In una c’erano due fratelli di Camigliano, P.P. di 28 anni e P.C. di 22. A bordo in un’altra vettura viaggiava, invece, M.G., 26enne di Capua. Per tutti si è registrata qualche escoriazione che i sanitari del 118 hanno medicato sul posto.