ORTA DI ATELLA – Brutto incidente, oggi pomeriggio all’incrocio tra via Verdi e via Toscanini ad Orta di Atella. Erano circa le 16 del pomeriggio, quando un’auto con a bordo un’intera famiglia di Sant’Arpino, padre, madre e un bimbo di 6 anni, si è scontrata con un furgone. L’auto, dopo lo schianto, è finita sul marciapiedi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti all’ospedale Moscati di Aversa. Per fortuna nessuno della famiglia è in pericolo di vita.