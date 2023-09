Schianto frontale, la vittima è un sacerdote

Stava andando a celebrare la messa. Probabile che la causa dell’incidente sia stata un incendio di sterpaglie a bordo strada

GRAZZANISE – Don Maurizio Granara, 82 anni, sacerdote della Piccola Casetta di Nazareth di Casapesenna, per anni guida della parrocchia Sacra Famiglia di Lago Patria a Giugliano, è morto ieri in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto a Grazzanise sulla strada provinciale 147 che passa dietro all’aeroporto militare. L’auto con a bordo il prete, che si stava recando a celebrare messa, si è scontrata frontalmente con un’altra vettura, e anche una terza auto è rimasta coinvolta; tra le cause del violento urto potrebbe esserci stato un incendio di sterpaglie adiacente al luogo dell’incidente. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di CASERTA sono infatti intervenuti con due squadre (provenienti dai distaccamenti di Mondragone), una ha lavorato per estrarre i feriti dagli abitacoli delle vetture, ridotte a lamiere contorte, la seconda squadra ha provveduto a spegnere il vicino rogo di sterpaglie, circostanza che ha creato problemi alle attività di soccorso. Tra i feriti anche il sacerdote, che è deceduto.