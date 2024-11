Schianto frontale su Viale Carlo III. Il bilancio: in ospedale tre fratellini di 4, 5 e 7 anni

L’incidente nel tratto di Marcianise dell’arteria tra una Dacia e una Fiat Brava

MARCIANISE – E’ di 8 feriti il bilancio dello schianto avvenuto ieri sera su viale Carlo III, nei pressi della rotonda di Marcianise. Per cause ancora in corso di accertamento due vetture, una Dacia e una Fiat, si sono scontrate frontalmente. Nel violento schianto è rimasta ferita una famiglia intera: il padre D.T., 28 anni, trasportato all’ospedale Moscati di Aversa. I tre figli, di 7, 5 e 4 anni sono stati trasportati invece al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta: il più grande e la più piccola hanno riportato un trauma cranico, il bimbo di 5 anni ha alcune contusioni.

Feriti anche, G.F. e G.G., di 67 e 37anni, rispettivamente padre e figlio: la situazione più seria riguarda il genitore ricoverato in prognosi riservata mentre il figlio è stato trasferito al Moscati di Aversa. All’ospedale di Marcianise è invece finita una 41enne.