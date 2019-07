Schianto fuori lo stadio. Feriti due automobilisti

MACERATA CAMPANIA – Un terribile incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di ieri a Macerata Campania. Due auto, per ragioni da chiarire, si sono scontrate in maniera violentissima nei pressi dello stadio, tra via Garibaldi e via Martiri di Cefalonia.

Secondo quanto ricostruito, pare che uno dei due conducenti coinvolti abbia perso il controllo dell’autoveicolo finendo per schiantarsi contro un muro, e coinvolgendo inevitabilmente la vettura che lo seguiva. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti ed hanno necessitato del primo soccorso dei medici. Per uno dei due automobilisti, un libraio residente a Capodrise, non si parla di gravi condizioni; ancora poco chiaro lo stato di salute dell’altra persona coinvolta.

L’impatto è stato molto violento, tanto che entrambi i veicoli sono andati completamente distrutti.