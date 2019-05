Schianto in moto in via Vicinale delle Figliole, 25enne finisce al Moscati

VILLA LITERNO (Christian e Lidia de Angelis) – Grave incidente per un 25enne, Francesco M., che sbalza dalla moto e finisce in ospedale. Ieri sera introno alle 21 lo schianto si è verificato in Via Vicinale delle Figliole. Il giovane rimasto ferito a terra è stato soccorso da alcuni cittadini presenti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato Francesco, al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Aversa, dove è stato medicato e riscontrato una frattura del braccio destro. Lo stesso stamani ha postato la sua foto dalla stanza ospedaliera, dove rassicura gli amici e i conoscenti preoccupati per lui, scrivendo: “Amen mi sono sverginato le ossa ️HSQ”. Al momento non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, visto che il 25enne è un appassionato ed esperto di moto e auto come si apprende dal suo profilo fb.