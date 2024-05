Schianto in scooter: 41enne muore decapitato. Identificata la vittima

Fatale l’impatto con il guard rail

CASERTA – Si chiamava Luigi Migliaccio, il 41enne di Mugnano residente a Caserta che ieri mattina ha perso la vita in un tragico incidente il lungo l’Asse Mediano in direzione Lago Patria.

Da sommarie ricostruzioni pare che due scooter, per cause è ancora in corso di accertamento, si sono urtati con conseguente caduta dei conducenti.

Luigi, uno dei due, ha perso la vita rimanendo decapitato a seguito dell’impatto con il guard rail. Ferito ad un braccio e a una gamba, invece, per l’altro scuterista trasportato ricoverato all’ospedale di Pozzuoli. L’autorità giudiziaria ha aperto un fascicolo d’inchiesta disponendo l’autopsia sul suo corpo. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale di Giugliano in Campania per l’accertamento.

Non sono stati facili le operazioni per il recupero del corpo del 41enne e per il ripristino dalla viabilità del tratto interessato chiuso In un primo momento alla circolazione sono conseguenti disagi per gli automobilisti.