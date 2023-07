Schianto in scooter per un 16enne: corsa in ospedale

.

LUSCIANO (Lidia e Christian de Angelis) Grave incidente stradale, 16enne si schianta con lo scooter. Ieri nella tarda serata in via Giacomo Leopardi a Lusciano, un 16enne, mentre viaggiava lungo questa strada, ha perso il controllo del mezzo finendo con lo schiantarsi sull’asfalto. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza il giovane al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa. Il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita, ma sono diverse le fratture e le lesioni riportate a seguito dello schianto.