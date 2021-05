SCHIANTO IN VIA ACQUARO. Ciclista investito da moto in corsa. La corsa in ospedale

SAN CIPRIANO D’AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Ciclista investito da moto in corsa, trasportato in ospedale. Da poco a San Cipriano, in via Acquaro, un giovane extracomunitario è stato investito mentre era in sella alla sua bici, da una moto di grossa cilindrata. Il ragazzo è finito rovinosamente in terra a causa dell’impatto. Alcuni suoi connazionali e cittadini che erano presenti lo hanno soccorso, allertando i sanitari del 118 e una volante dei Carabinieri. Il giovane, soccorso dai medici, pare non sia in pericolo di vita. I militari hanno avviato gli accertamenti per ricostruire le dinamiche dell’incidente.