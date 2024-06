Schianto in viale Europa prima del matrimonio, giovane ferito ad una gamba

Il ragazzo, dipendente dello store Ciak Video, avrebbe dovuto recarsi alla cerimonia insieme alla sua famiglia.

MARCIANISE/CAPODRISE. Avrebbe dovuto recarsi ad un matrimonio con i suoi familiari, ma è purtroppo rimasto vittima di un incidente, avvenuto poco dopo le 13:00, in viale Europa, tra Marcianise e Capodrise. Qui lo scooter con in sella il giovane, ha impattato contro una Honda guidata da un trentenne proveniente da via Nenni, ovvero dal Comune di Capodrise, pronto a immettersi in viale Europa. Il ragazzo è rimasto ferito, accusando forti dolori alla gamba.

Si tratta, tra l’altro, di un dipendente dello store Ciak Video del consigliere comunale Angelo Ricciardi, che si è anche lui recato sul posto quando gli è stato riferito dello schianto.