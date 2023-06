Schianto mortale, Cuono perde la vita: zio colto da malore durante un momento di preghiera

L’uomo è stato colto da un malore durante la celebrazione del rosario nel piazzale del cimitero

CERVINO – Si sono riuniti in preghiera, ieri, nel piazzale del cimitero cittadino, i parenti e gli amici di Cuono Laudando, 34enne deceduto in seguito ad un tragico incidente avvenuto martedì notte in via Forche Caudine a Maddaloni mentre era in sella al suo scooter.

Durante la celebrazione del rosario uno zio di Cuono ha accusato un malore improvviso causato, con molta probabilità, dalla emotività del momento e dal dramma che in queste ore la famiglia del 34enne sta vivendo.

Sul posto si sono portati i soccorritori del 118. L’uomo assistito dai sanitari si è ripreso poco dopo. Effettuato l’esame autoptico sarà possibile fissare la data dei funerali.