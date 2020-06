MARZANO APPIO/ROCCAMONFINA – L’eccessiva velocità con un manto reso scivoloso dalle piogge potrebbero essere le cause scatenanti dell’incidente avvenuto poco fa lungo la provinciale che collega Roccamonfina a Caianello. Una utilitaria è finita in un fossato all’altezza del territorio di Marzano Appio, ribaltandosi. Per fortuna il conducente non ha riportato gravi contusioni. Il traffico risulta rallentato.