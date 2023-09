Schianto sulla Variante con una volante della polizia lanciata nell’inseguimento di un’auto. Marco, figlio di un vigile del fuoco, muore a soli 26 anni

Il drammatico incidente, costato la vita al giovane centauro, ieri sera, poco dopo le 20, lungo la Variante Anas all’altezza uscita Tuoro/Stadio

CASERTA – Si chiamava Marco Dongu ed avrebbe compiuto 27 anni tra due mesi, il giovane centauro che ha perso la vita nella serata di ieri in un tragico schianto lungo la Variante Anas all’altezza uscita Tuoro/Stadio.

Lo scontro mortale con una volante della polizia lanciata nell’inseguimento di alcuni malviventi che poco prima avevano messo a segno una rapina nel rione Tescione.

Marco forse stava facendo rientro a casa o forse come tutti i giovani della sua età si apprestava a trascorrere una serata in compagnia di amici ma ciò non conta. Marco è salito in sella alla sua moto ignaro di quanto sarebbe successo di li a poco trovandosi inconsapevolmente nel posto sbagliato al momento sbagliato.

Purtroppo, come abbiamo già scritto nel nostro primo lancio, i sanitari del 118 di Caserta non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo.

Giovane brillante amato e benvoluto da tutti. Figlio unico di papà Salvatore, vigile del fuoco e mamma Maria Grazia che allertati si sono portati sul posto riconoscendo in quel corpo, ancora sull’asfalto, il loro adorato figlio. A questi genitori, al corpo dei vigili del fuoco, giungano i sensi del più profondo cordoglio del direttore di Casertace Gianluigi Guarino e di tutti i collaboratori.