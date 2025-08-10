Schianto tra auto su Viale Carlo III, arriva l’ambulanza

Nel territorio al confine tra Marcianise e San Marco Evangelista

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

MARCIANISE – Incidente, ieri sera, lungo viale Carlo III nel territorio al confine tra Marcianise e San Marco Evangelista. Coinvolti due veicoli, un Suv e una Fiat Grande Punto. L’impatto è avvenuto nei pressi della rampa che porta nel centro di Marcianise, subito dopo l’incrocio semaforico di ingresso a San Marco Evangelista.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza e un’auto della guardia di finanza. Grossi disagi alla circolazione.