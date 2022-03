MADDALONI – Scontro tra due vetture, donna incinta perde il bambino. Lo scontro, laterale-frontale, è avvenuto ieri in via della Libertà tra una Smart e una Citroën C3. Entrambe le conducenti sono state trasportate all’ospedale di Marcianise dove per la conducente della Smart c’è stato il triste epilogo: un aborto. La conducente della Citroën C3 è stata dimessa con una prognosi di 4 giorni.