Schianto tra due auto in via Vittime del Lavoro. Ferita una donna

TRENTOLA DUCENTA (Lidia e Christian de Angelis) – Ieri lungo via Vittime del Lavoro ex alifana e via Antonio de Curtis, a Trentola Ducenta si è verificato un terribile incidente, due le auto coinvolte e feriti, non in maniera pericolosa, i conducenti. Questa zona è nota per la sua pericolosità ed è spesso teatro di incidenti.

L’ultimo, appunto nella giornata di ieri, quando un’auto ha sbandato finendo con lo scontrarsi con una seconda vettura che è finita contro un muro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso una 50enne rimasta ferita nello schianto, ma per fortuna non in maniera seria. Le forze dell’ordine hanno lavorato a lungo per accertare la dinamica dell’incidente e per regolare la viabilità.