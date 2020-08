Schianto tra due auto, miracolosamente illesi una madre con il figlio

GRICIGNANO D’AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Terribile incidente stradale mamma e figlio salvi per miracolo. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18 circa, una donna a bordo della sua vettura con il figlio di 7 anni, percorreva la strada provinciale nei pressi dell’uscita Gricignano. La donna era ferma allo stop, quando all’improvviso un giovane uomo, di Aversa, a bordo della sua vettura ha tentato un sorpasso azzardato, calcolando male la distanza di sicurezza e la velocità, ed è finito per impattare pesantemente contro la vettura della donna facendola finire contro il guard rail. Ingenti i danni all’auto, completamente distrutta, e un grande spavento per la donna e il figlioletto miracolosamente illesi. Sul posto le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dei fatti.