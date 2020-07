Scippo a Baia Domizia. Scatta l’inseguimento dei carabinieri: 2 arresti sui lidi

CELLOLE – Si è concluso con l’arresto di due giovani, già noti alle forze dell’ordine, l’incredibile inseguimento dei carabinieri, coadiuvati da alcuni uomini di un noto istituto di vigilanza privata, per le strade di Baia Domizia. I due, in via del Trimoletto, a bordo di una Lancia Ypsilon, intorno alle 15 di questo pomeriggio, hanno scippato una catenina d’oro al signor Giuseppe Salzillo che sporgeva immediatamente denuncia. A quel punto sono scattate le ricerche dei militari di Sessa Aurunca e Mondragone, i quali riuscivano a bloccare uno dei due fuggitivi, mentre l’altro veniva fermato da una pattuglia della Union Security, sopraggiunta in soccorso. Il secondo ladro è stato poi fermato ed ammanettato nei pressi di un’altra struttura balneare, a circa 300 metri di distanza. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118.