SCOMMESSE DI CAMORRA, nuovi arresti. Ecco i primi due nomi

Operazione realizzata dalla Dda che ha coordinato il lavoro del reparto del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della guardia di finanza

CASAL DI PRINCIPE (g.g.) Emergono i primi nomi sull’ordinanza chiesta e ottenuta dalla Dda sull’attività del clan dei casalesi nel settore scommesse e giochi. Un’area di attività in cui storicamente è stata sempre molto attiva la famiglia Russo ossia quella che fa riferimento a Giuseppe Russo, detto Peppe o’padrino, e ai fratelli Corrado e Massimo detto paperino. Per cui non stupisce che uno dei destinatari dell’ordinanza sia Raffaele Letizia detto Lello che della famiglia Russo è stato reggente

Il secondo nome emerso è quello di Pasquale Di Bona che di Lello Letizia è il cognato. Si tratta insomma di noti pregiudicati impegnati anche in altre attività ad esempio la gestione di locali di somministrazione come il bar Roma di Anzio (non Aversa, come inizialmente segnalato), la cui storia trovate nel link alla fine di questo periodo. (CLICCA E LEGGI)