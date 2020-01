Scompare da casa, l’appello disperato del figlio: “Aiutatemi a trovare mio padre”

AGRO AVERSANO – (Christian e Lidia de Angelis) Appello disperato per trovare un anziano padre, scomparso da casa, figlio chiede aiuto, appelli anche nell’agro aversano. Niky Panico di Cimitile nel napoletano ha chiesto aiuto sui social per trovare il padre Francesco Panico 73 anni, allontanatosi da casa e affetto da alzheimer, tutti si sono mobilitati immediatamente, condiviso anche nell’agro aversano l’appello.

Ecco cosa scrive il figlio:”Chiedo di condividere tutti é urgente…Questa mattina alle ore 11:30 mio padre a nostra insaputa è uscito di casa (Cimitile via Gramsci nr. 29) e ancora non è rientrato è a bordo della sua autovettura Fiat Panda di colore bianco targata DF007CP. Chiunque lo vede chiedo di fermarlo e avvisarci subito o in alternativa chiamare il 112 in quanto è stata sporta denuncia di scomparsa.È affetto da Alzheimer e ogni tanto ha vuoti di memoria.Anche se lo avete visto prima del nostro annuncio fateci sapere, dove e quando, sarebbe un indizio per le ricerche in atto. Grazie… Niky Panico“.