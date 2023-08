Scompare sindacalista ed ex candidato: città in lutto

E’ lo stesso sindaco a ricordare le sue molteplici passioni.

CARINANO. Comunità in lutto per la scomparsa di Armando Torino, conosciutissimo per le sue tante attività. A ricordarlo il sindaco Giuseppe Barbato.

“Ha concluso la sua vita terrena: è con il cuore pieno di tristezza che vi scrivo questo necrologio. Armando Torino, fu Antonio e fu Anna Menditto, di anni 69 oggi ha esalato l’ultimo respiro. Un uomo buono, uno sposo esemplare, un padre premuroso e da qualche tempo anche un nonno affettuoso ma soprattutto un amico di tutti noi questo è Armando. Figli di Nanninella, era sposato con Maria Rosaria Rispo dalla cui unione sono nati tre figli: Anna volata già in cielo prematuramente, Antonio e Paolo. Quanti ricordi mi affiorano in questo momento nella mia mente: iniziando dai trascorsi familiari del lungo “ calvario “ della primogenita Anna; dalla comune passione per la politica soprattutto quella Carinarese che lo vedeva sempre informato e desideroso di sapere, il nostro Armando fu anche candidato alcuni anni fa in una competizione amministrativa; era un membro di Cittadinanza Attiva; era un’attivista sindacale nel suo campo lavorativo. La Tua passione per la Tammorra. La Tua partecipazione a qualche commedia della Compagnia del Teatro Stabile Meridionale di Carinaro.Come non ricordare tutte le chiacchierate, i commenti, i progetti ma soprattutto i consigli che Armando dispensava a tutti noi in questi ultimi anni. Le comuni battaglie per la lotta contro i roghi tossici, le battaglie contro la “Terra dei fuochi. Mi mancheranno le Tue telefonate dove parlavamo e ci confrontavamo sulle varie problematiche Carinaresi. Mi mancherà il compagno che mi conservava il posto in chiesa per ascoltare la S. Messa la domenica. Posso ricordare anche la gioia di quando sei diventato nonno. E mi fermo qui perché i miei occhi lascrimano e non posso più scrivere…. In questo momento di dolore ci uniamo al dolore della famiglia, della carissima mogli Maria Rosaria, dei cari figli Antonio e Paolo, dei Germani Paolo, Raffaele e della carissima Eufemia, della nuora, dei cognati e delle care famiglie Torino, Rispo e Menditto per la repentina dipartita del carissimo Armando. Carinaro con la sua dipartita perde uno dei suoi figli migliori; Carinaro perde un protagonista attivo della nostra comunità; chi vi scrive perde un amico, un consigliere, un validissimo compaesano. Grazie Armando per tutto; grazie per la Tua pregiata amicizia; grazie per la Tua passione per il nostro paese; grazie per la Tua generosità: grazie, grazie e ancora grazie. Riposa in pace carissimo Armando e ora potrai ricongiungerti con i Tuoi cari soprattutto con Tua figlia Anna. A Dio affidiamo la Sua anima eletta, alla Madonna e a Sant’Eufemia l’intercessione affinché possano accompagnare la sua anima al cospetto dell’Altissimo per ricevere il premio eterno quello dei Giusti. I funerali si terranno domani 24 agosto 2023 alle ore 17.30 nella chiesa parrocchiale di Sant’Eufemia in Carinaro.