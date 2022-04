PIETRAMELARA – Sembrava essere praticamente scomparsa nel nulla una giovane ragazza residente a Pietramelara e poi ritrovata grazie al lavoro dei carabinieri in via San Pasquale, non distante quindi dal cimitero del piccolo paesino dell’Alto Casertano.

La giovane era sparita dalla casa di famiglia e per questo era stato lanciato l’allarme.

Sono riusciti gli uomini dell’arma a far riabbracciare la ragazza al resto della sua famiglia.