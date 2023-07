Scontro frontale sulla provinciale, muore giovane manager

Il bilancio è da brividi: si conta un morto e tre feriti, di cui due in modo grave. Come riportiamo anche su TEANOCE.IT

TEANO/CAIANELLO (Elio Zanni) – Tragedia della strada stamattina all’alba, sulla strada provinciale che collega Mondragone a Sparanise e quindi a tutto l’Agro Caleno. E lì che un’auto e un veicolo commerciale (un furgone) per cause in via di accertamento, si sarebbero scontrati frontalmente. Certo è che il bilancio è da brividi: si contano un morto e tre feriti, di cui due in modo grave.

I fatti sono di questa mattina verso le 5.30, la zona esatta è Sant’Andrea del Pizzone, quindi la via provinciale per Mondragone. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone.

A perdere la vita un ragazzo nero, Festus Nortey, residente in visale Sant’Antonio a Teano. Festus, 30enne, è ben noto in tutto l’Alto casertano, i quanto era il manager della società «Teano Oil» presso l’area di servizio di Teano Est in direzione Roma, l’ex stazione della catena di distributori già controllarti dagli eredi De Mita. La zona è attigua all’area di sosta e ristoro Autogrill. Festus Nortey era anche un appassionato di pesistica e a Teano frequentava la palestra Well Fit, di via Luigi Sturzo.

Tutti di giovane età le persone coinvolte nel sinistro, che viaggiavano nella stessa automobile, una Fiat 500L. Diversa la sorte toccata ai tre giovani, di Caianello, che viaggiavano con Festus: tutti ricoverati in ospedale, ma due di loro sarebbero feriti in modo piuttosto grave.

Le ambulanze del 118 hanno trasportato i tre giovani di Caianello presso il nosocomio Pineta Grande di Castel Volturno. Del caso si stanno occupando i Carabinieri della Compagnia di Mondragone, coadiuvati dai militari dell’Arma della stazione di Francolise.