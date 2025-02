Scooter contro auto, muore 32enne. Mezzi in fiamme dopo lo scontro

Il corpo senza vita del 32enne è stato ritrovato in una scarpata

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CANCELLO ARNONE – Tragedia, ieri sera, lungo via Pietro Pagliuca/Strada Provinciale 161, nel territorio di Cancello ed Arnone.

Un uomo di 32 anni, di origini indiane, A.S. , in sella suo scooter ha impattato frontalmente con una Opel Zafira. A seguito del violento sconto il 32enne è sbalzato dal mezzo e finito in una scarpata mentre lo scooter è andato in fiamme. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone, i carabinieri e i sanitari del 118.