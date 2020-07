Scoperta stamperia clandestina di marche da bollo false. ARRESTATO 47enne. IL NOME

VILLA LITERNO – Una stamperia clandestina di marche da bollo false e’ stata scoperta a Villa Literno dai Carabinieri, che hanno arrestato un pregiudicato. L’ uomo, Massimiliano Di Filippo, di 47 anni, e’ stato fermato dai militari nel pomeriggio di ieri ad Afragola (Napoli) alla guida di una “Mercedes” classe A sulla quale trasportava 100 marche da bollo da 16 euro falsificate. In una perquisizione in casa, in via Santa Maria Cubito a Villa Literno, i carabinieri del Comando antifalsificazione di Roma hanno scoperto la stamperia, attrezzata con cinque stampanti termiche e materiale hardware e software dedicato, che consentivano al falsario di personalizzare la stampa delle marche di bollo in bianco, confezionate in bobinotti di probabile origine cinese. 2500 marche da bollo false da personalizzare sono state sequestrate. Le marche da bollo confezionate in bobinotti sembrano provenire dal mercato cinese. Sono in corso verifiche sul materiale sequestrato, per valutare la portata dell’attivita’ svolta da Di Filippo, che e’ stato messo agli arresti domiciliari.