Scoperto con la droga. Arrestato 48enne di MONDRAGONE

MONDRAGONE – In Mondragone, i carabinieri della sezione operativa del locale Reparto Territoriale hanno tratto in arresto un 48enne del posto, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, controllato e perquisito dai militari dell’Arma, è stato trovato in possesso di 2 involucri di cellophane contenenti complessivi gr. 6 di sostanza del tipo eroina e 2 involucri in cellophane termosaldati contenenti complessivi gr. 0,2 di crack. Lo stupefacente rinvenuto è stato sequestrato. L’arrestato è stato sottoposto alla detenzione domiciliare presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza convalida.