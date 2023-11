Scovato in un casolare il latitante Raffaele Piscitelli

Il 57enne deve scontare 17 anni per traffico di droga.

SAN FELICE A CANCELLO. E’ stato fermato dagli agenti della squadra mobile dell questura di Caserta Raffaele Piscitelli, detto o Cervinaro. L’uomo era in fuga a marzo scorso e ricercato per una condanna a 17 anni per traffico si sostanze stupefacenti. Il 54enne è stato fermato ai confini cin la provincia di Benevento. Un’operazione in grande stile quella messa a punto dai militari dell’Arma per catturare il latitante: sono stati difatti impiegati 50 uomini del Nucleo Investigativo di Caserta e personale del 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano. Il ras è stato scovato in un casolare abbandonato in località Casanova sulla montagna di Durazzano, nel beneventano.