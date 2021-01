CASERTA – È arrivata nella serata, in tarda serata, la nota proveniente dall’azienda sanitaria locale di Caserta con cui venivano informati i dirigenti scolastici delle scuole della nostra provincia e i sindaci che da domani, 7 gennaio, prenderà il via la campagna di screening, necessaria a far emergere eventuali casi di contagio da coronavirus tra studenti, personale scolastico e le famiglie.

Qui sotto troverete la nota con i centri di somministrazione dei test anti covid