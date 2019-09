Scrive su facebook che vuole uccidersi. 40enne salvato dai carabinieri

CASTEL VOLTURNO – Un uomo di circa 40 anni straniero ma residente a Castel Volturno, in zona Pinetamare, aveva affidato ai social il messaggio più disperato: “Perdonatemi, non ce la faccio più“. I primi a leggere quelle parole e a lanciare l’allarme sono stati i familiari che si trovano all’estero. I carabinieri si sono recati nell’appartamento dove l’uomo vive, in una traversa della Domiziana. Il 40enne, dopo l’irruzione nell’abitazione, è stato ritrovato riverso: aveva assunto un mix di farmaci. Accompagnato immediatamente al pronto soccorso della clinica Pineta Grande è stato sottoposto alle cure del caso. Non è in pericolo di vita.