RITORNO A SCUOLA. Ecco le date in CAMPANIA per le lezioni in classe di tutti gli studenti 27 Dicembre 2020 - 13:27

CASERTA – L’assessore all’Istruzione della Regione Campania Lucia Fortini ha rilasciato alcune dichiarazioni alla carta stampata, specificando quello che già si sapeva: a gennaio il rientro in aula in Campania sarà graduale. Dal 7 gennaio riprenderanno le lezioni in presenza, oltre all’asilo, prima e seconda elementare, ordinanze dei sindaci permettendo. L’11 gennaio, invece, tornerebbero in classe tutti gli alunni delle elementari. Dal 18 gennaio, poi, sarà la volta degli studenti delle scuole medie. Per gli istituti superiori, dal 25 gennaio la regione pensa di far tornare in classe metà degli studenti.