SCUOLE CHIUSE A CASERTA. I danni del vento e della pessima gestione (milionaria) del verde continuano. Il sindaco Marino lascia gli studenti a casa

Un’allerta meteo che nel comune capoluogo si sta trasformando in un disastro. Non si contano, ormai, i casi di alberi crollati in città. Una condizione drammatica del verde pubblico, figlia più che del forte vento, di anni in cui la gestione è stata legata a pratiche illecite e corruttive, come dimostra l’inchiesta della procura di Santa Maria Capua Vetere

CASERTA – A causa delle avverse condizioni meteo che si stanno verificando e che proseguiranno anche nella giornata di domani, il Sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha firmato un’ordinanza con la quale dispone la chiusura di tutte le scuole pubbliche cittadine, di ogni ordine e grado, inclusi gli asili nido comunali, per martedì 14 gennaio. La misura è stata adottata in seguito alla proroga dell’allerta meteo, che prevede forti venti e raffiche di notevole intensità, aumentando il rischio di caduta di alberi e altri pericoli per la sicurezza pubblica.

Restano escluse dalla chiusura le scuole non statali, gli istituti privati e le università, per le quali il Sindaco ha raccomandato di effettuare tutte le necessarie verifiche per garantire la sicurezza delle strutture.

Oltre alla chiusura delle scuole, l’ordinanza prevede anche la sospensione delle attività in tutti i parchi e le ville pubbliche comunali, nonché la chiusura dei cimiteri cittadini, con inibizione all’ingresso per tutta la cittadinanza. La decisione è stata presa per prevenire possibili danni causati dal maltempo, come la caduta di alberi, rami e oggetti mobili.

Il Sindaco ha inoltre ordinato un monitoraggio continuo delle strutture scolastiche e delle aree pubbliche da parte dei dirigenti comunali, con particolare attenzione al patrimonio comunale e alle alberature, al fine di tutelare la sicurezza di cittadini e studenti. L’Amministrazione Provinciale di Caserta è stata incaricata di proseguire il monitoraggio sugli edifici scolastici e sulle alberature di propria competenza.

Il Comune di Caserta invita infine la cittadinanza a seguire le normative di prudenza in caso di maltempo, prestando particolare attenzione al forte vento previsto nelle prossime ore.