Scuole chiuse in città, il sindaco firma l’ordinanza. Ecco perchè…

CASAL DI PRINCIPE – “La Regione Campania avverte che giovedì prossimo 14 Ottobre , dalle 8 di mattina alle ore 20 sarà interrotta la fornitura idrica su tutto il territorio cittadino, per lavori sulla rete.

Gricignano, Carinaro, Teverola, Casaluce, Frignano, S.Marcellino, Villa di Briano, Casapesenna, S.Cipriano e Villa Literno.” Lo ha reso noto il sindaco Renato Natale: “Ho firmato l’ordinanza di chiusura di tutti gli Uffici pubblici per Giovedi 14 Ottobre a causa della sospensione del rifornimento idrico per tutta la giornata dalle 8.00 alle 20.00, così come comunicato dalla Regione Campania. Dunque saranno chiuse tutte le scuole, le Poste, l’Asl, gli Uffici comunali.”