Sdraiati in mezzo alla strada: gruppo di ragazzini sfidano la morte

SANTA MARIA CAPUA VETERE (red. cro) – A lanciare l’allarme la pagina Facebook “Ciò che vedo in città – SMCV” che a sua volta aveva ricevuto dei vocali da un residente della città del foro.

Un gruppo di ragazzini,a turno, si sono sdraiati in mezzo alla strada costringendo gli automobilisti in transito ad effettuare delle manovre improvvise. Il gioco folle, pericoloso, mutuato dagli Usa, è accaduto intorno alle 22 di ieri sera, 24 ottobre, in via Marotta, nei pressi del supermercato MD.

Purtroppo ciò che si è verificato non si tratta di un caso isolato. E’ da diversi mesi che nella città di Santa Maria Capua Vetere questi ragazzetti si divertono a praticare questa goliardia da imbecilli.

Prima che il tutto si trasformi in tragedia si spera che qualcuno prenda seri provvedimenti.