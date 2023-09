Se le danno di santa ragione per un debito di 20 euro, due cognati fermati dai carabinieri

Lite furiosa in famiglia

SANTA MARIA A VICO. Sono passati, nel giro di pochi attimi, dalla voce grossa, agli insulti, per finire con le mazze. Una lite furibonda è scoppiata nel pomeriggio di oggi in via Migliori, a Santa Maria a Vico. Due cognati si sono azzuffati per un debito di 20 euro, prima con le mani e poi utilizzando anche delle mazze. La lite ha coinvolto l’intera famiglia ed un’anziana è anche svenuta. Sul posto si sono portati i carabinieri, mentre la donna, suocera di uno dei due, è finita in ospedale.