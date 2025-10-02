“Se ti acchiappa Sandokan”, minacce social al magistrato anticamorra Catello Maresca

Le frasi pronunciate da un profilo che inneggia a Giuseppe Setola, il boss dell’ala stragista dei Casalesi, durante una diretta Tik Tok

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASAL DI PRINCIPE – Minacce al magistrato anticamorra Catello Maresca durante una diretta Tik Tok rivoltegli da profili anonimi, postate mentre il magistrato commentava, sempre sui social, un profilo collegato a Giuseppe Setola. Se ti acchiappa Sandokan“, “fece bene Totò Riina ci vorrebbe un altro Totò per far saltare in aria te Gratteri e Nordio” questi i commenti violenti apparsi in tempo reale durante la diretta

Maresca, magistrato simbolo alla lotta ai clan, ha lavorato per lungo tempo, quand’era alla Direzione Distrettuale antimafia di Napoli, per la cattura di Michele Zagaria, arrestato il 7 dicembre 2011 dopo 15 anni di latitanza, a Casapesenna in un bunker realizzato sotto una villa ed ha anche indagato sul gruppo criminale guidato dal killer Giuseppe Setola, condannato per numerosi omicidi a Castel Volturno e capo dell’ala più sanguinaria della federazione malavitosa casalese.