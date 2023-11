Persone sospette in giro per il paese: il Comune lancia l’allarme

L’invito è quello di prestare massima attenzione all’eventuale presenza di …

GIANO VETUSTO – Numerose segnalazioni di persone sospette in giro per le strade di Giano Vetusto sono state effettuate dai cittadini agli amministratori locali. Il Comune ha quindi lanciato una segnalazione alla cittadinanza tutta facendo presente che da alcuni giorni si aggirerebbe, con fare sospetto, per le vie del paese una gang di persone.

L’invito è quello di prestare massima attenzione all’eventuale presenza di forestieri o, comunque, di persone con comportamenti strani. Intanto i cittadini hanno invitato gli amministratori all’installazione di telecamere almeno nei principali varchi d’accesso del paese.