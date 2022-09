Semaforo spento: schianto all’incrocio

Il semaforo presente in zona è spento da circa una settimana

SAN NICOLA LA STRADA/CASERTA – Schianto, questa mattina, all’incrocio che divide San Nicola la Strada e Caserta.

Una Nissan Micra proveniente da via Manzoni si è scontrata contro una Fiat Punto che invece arrivava da via Ragazzi del ’99.Illesi, fortunatamente, i conducenti; si segnalano solo danni alle vetture. Alla base del sinistro potrebbe esserci una mancata precedenza oltre il non funzionamento, da circa una settimana, del semaforo nella zona interessata dallo schianto.