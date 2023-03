La polizia municipale li ha arrestati.

SANTA MARIA CAPUA VETERE. Hanno seminato il panico nelle vie del centro cittadino, dopo avere tentato di rubare un’auto e dopo avere, tra l’altro, speronato l’auto dei vigili urbani. Purtroppo per loro, però, la polizia municipale è riuscita a fermarli e ad arrestarli. In galera sono finiti, in attesa della convalida, G.D’A. di 50 anni e A.C., due cinquantenni di Casalnuovo. I due, poco prima di darsi alla fuga, avevano tentato di rubare una Jeep Renegade.