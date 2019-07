CASTEL CAMPAGNANO – Ci sono voluti sei anni e un lungo quanto articolato processo per affermare l’innocenza di M.O., accusato dalla ex moglie di non aver versato il mantenimento per i figli nati dal matrimonio.

L’uomo era stato per le presunte sue inadempienze dal 2010 al 2013, causate però, come ha dimostrato la difesa, da ristrettezze economiche dovuto all’assenza di lavoro. Difatti, dal 2014, i versamenti non sono mai mancati e il giudice ha quindi decidere di assolvere l’uomo.