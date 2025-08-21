“Sequestrato per non voler pagare con i contanti”. La denuncia del tiktoker contro la pompa di benzina nel casertano

SEI SU TIK TOK? ANCHE NOI! CLICCA QUI PER VEDERE LE FLASH NEWS DI CASERTACE

CELLOLE – Un noto creatore napoletano di Tik Tok, Raffael Modà, sosia del cantante dell’omonimo gruppo, Checco Silvestre, ha denunciato un episodio di sequestro di persona avvenuto la scorsa estate in un distributore di carburante a Baia Domizia, nel comune di Cellole. L’uomo, che viaggiava con la propria famiglia il giorno di Ferragosto, si è fermato per fare rifornimento di GPL.

Al momento del pagamento, avendo a disposizione solo la carta di debito, si è sentito rifiutare il metodo di pagamento dal gestore della stazione di servizio, il quale insisteva per avere contanti. Dopo un iniziale battibecco verbale, la situazione sarebbe degenerata. Secondo la ricostruzione fornita nella querela, l’operatore, spingendo l’uomo, lo avrebbe costretto a risalire sulla propria autovettura.

Approfittando poi di una telefonata dell’uomo ai numeri di emergenza, il benzinaio sarebbe salito a sua volta sul veicolo, chiudendo le portiere e bloccando così il tiktoker e i suoi familiari all’interno per circa trenta minuti, continuando nel frattempo a insultarli. Solo la moglie sarebbe riuscita a uscire prima che l’auto venisse chiusa. L’episodio, denunciato ai carabinieri di Minturno, è ora al centro di un’indagine delle forze dell’ordine.